الحرس الثوري يعرض صواريخ باليستية بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية

عرض الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 40 عاما على الثورة الإسلامية في إيران.

وتشهد طهران والمدن الإيرانية الأخرى مسيرات شعبية لإحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

RT

هذا وتتضمن مراسم الاحتفال في طهران فعاليات مختلفة، منها نثر الورود على المشاركين في المسيرات، ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس حسن روحاني بكلمة إلى الشعب.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن مئات الضيوف الأجانب سيحضرون المسيرات بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة.

RT

اندلعت الثورة الإيرانية سنة 1979 وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، إلى الجمهورية الإسلامية بقيادة المرجع الديني آية الله الخميني.

وتعتبر واشنطن نشاطات إيران الصاروخية "تناقض بشكل مباشر" قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحث طهران على الامتناع عن التجارب الصاروخية.

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط "دون هوادة" على إيران لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب كشف الجمهورية الإسلامية عن صاروخ باليستي جديد.

المصدر: RT + فارس