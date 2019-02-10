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الأمن الإيراني يعتقل 7 أشخاص "على صلة بداعش"

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الأمن الإيراني يعتقل 7 أشخاص
AFP ATTA KENARE
طهران
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أعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، عن اعتقال 7 أشخاص على صلة بتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وقال علوي، في تصريح أدلى به على هامش زيارته معرضا للإنجازات الدفاعية في طهران، إن وزارة الأمن تتمتع بالقوة الاستشرافية المناسبة لرصد تحركات الأعداء كافة.

وتابع علوي"تمكنا بوعي واستشراف العناصر المنتسبة إلى وزارة الأمن من الكشف عن التحركات الرامية إلى استهداف الأمن، الواحدة تلو الأخرى، في البلاد".

وأفاد علوي "باعتقال 7 أشخاص في 8 فبراير الحالي كانوا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي ولديهم بعض البرامج" مضيفا أن هناك زمرا عديدة جرى القبض عليها دون أن تحقق أي نجاح.

ولم يقدم علوي تفاصيل حول مكان توقيف المشتبه بهم، أو الموقع الذي كانوا يخططون لمهاجمته.

المصدر: إرنا

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