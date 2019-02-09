الشرطة الفرنسية تحتجز أكثر من 20 محتجا في باريس

احتجزت أجهزة الأمن الفرنسية وقوات الدرك أكثر من 20 شخصا في باريس، السبت، ضمن إجراءات حفظ النظام وإعادة الهدوء إلى المدينة خلال جولة احتجاجات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء".

وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية، نقلا عن مصادر في الشرطة وقوات الدرك، بأن 16 من المحتجزين تم اعتقالهم.

فيما بثت قناة CNews الإخبارية الفرنسية تقريرا تظهر لقطاته مواصلة الشرطة في احتجاز متظاهرين في ساحة "شان دي مارس" وسط باريس حتى بعد الانتهاء الرسمي من الفعاليات الاحتجاجية هناك.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن الاحتجاجات انتقلت من الضفة اليسرى من نهر السين إلى اليمنى، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في منطقة "ساحة الولايات المتحدة" بالقرب من شارع الشانزلزيه.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، عبر صفحته في تويتر، عزم وزارته على مقاضاة المسؤولين عن إضرام النيران في عربة تابعة لقوات "سانتينيل" العسكرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، مضيفا: "أنا ممتعض، وأحداث كهذه تثير اشمئزازي".

وأفادت الداخلية الفرنسية بأن 4 آلاف متظاهر شاركوا، اليوم السبت، في احتجاجات "السترات الصفراء"، فيما بلغ إجمالي عدد المتظاهرين عبر البلاد نحو 51,4 ألف.

المصدر: وكالات