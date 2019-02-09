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إصابات جراء اشتباكات بين محتجي "السترات الصفراء" والشرطة في باريس

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قالت مراسلة RT في فرنسا، يوم السبت، إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء اشتباكات بين محتجي "السترات الصفراء" والشرطة في العاصمة باريس.

ويواصل حراك السترات الصفراء مظاهراته للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ويطالب المشاركون فيه الشرطة بوقف العنف ضدهم.

ووسط استعدادات أمنية مكثفة تجمع متظاهرو "السترات الصفراء" بجانب قوس النصر وسط باريس مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي، بسبب العنف المستخدم ضد التظاهرات.

وانطلقت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر 2018، بسبب قرار زيادة الضرائب على الوقود، الذي ألغي لاحقا نتيجة للتظاهرات التي تحولت منذ ذلك الحين إلى احتجاجات ضد الحكومة بشكل عام.

المصدر: RT + وكالات

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