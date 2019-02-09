3 قتلى بحريق شب في مبنى سكني شرق كندا (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم ونقل 11 آخرون إلى المستشفى بعد حريق شب بمبنى سكني في مدينة لونغوي التابعة لمنطقة مونتريال الحضرية (مقاطعة كيبيك شرق البلاد).

وأوردت شبكة CBC الإخبارية، اليوم السبت، أن الحريق اندلع في قبو المبنى وزحفت النيران لاحقا إلى الطابقين الأسفل والثاني. وجرى إجلاء الأهالي من المبنى المحترق، فيما تم العثور فيه على ثلاثة أشخاص مغمى عليهم، ونقلوا إلى المستشفى حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة لاحقا متأثرين بإصاباتهم.

ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، بحسب الشبكة.

المصدر: نوفوستي