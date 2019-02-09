حادث طارئ يدفع الحرس الرئاسي لتطويق مادورو والتأهب!

أثر انقطاع التيار الكهربائي أمس الجمعة على مناطق عديدة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بما في ذلك المنطقة التي يوجد فيها القصر الرئاسي، مقر عمل الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد انقطع التيار الكهرباء عن القصر الرئاسي أثناء مؤتمر صحفي للرئيس نيكولاس مادورو، حيث تسبب انطفاء الأضواء في حالة من القلق ما دفع الحرس الرئاسي إلى تطويق مادورو لبضع دقائق، وتعطل المؤتمر الصحفي إلى أن تمت إعادة الكهرباء.

Así se interrumplió la señal de VTV durante la rueda de prensa de Maduro, mientras en Caracas ocurría un apagón. #8Febpic.twitter.com/tO3ADEgWT2 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 8 февраля 2019 г.

هذا ولا تزال نحو 19 منطقة في العاصمة الفنزويلية تشكو من انقطاع الكهرباء.

ويعاني عدد من المدن الفنزويلية من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في السنوات الأخيرة، ويتهم مادورو قوى اليمين بالوقوف وراء ذلك.

وتشهد كاراكاس مظاهرات بين مناصري مادورو، الذين يعبرون عن دعمهم له، ومناصري رئيس البرلمان، ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي