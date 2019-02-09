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حادث طارئ يدفع الحرس الرئاسي لتطويق مادورو والتأهب!

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حادث طارئ يدفع الحرس الرئاسي لتطويق مادورو والتأهب!
Reuters Andres Martinez Casares
مادورو خلال مؤتمر صحفي في قصر ميرافلوريس في كراكاس، 8 فبراير 2019
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أثر انقطاع التيار الكهربائي أمس الجمعة على مناطق عديدة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بما في ذلك المنطقة التي يوجد فيها القصر الرئاسي، مقر عمل الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد انقطع التيار الكهرباء عن القصر الرئاسي أثناء مؤتمر صحفي للرئيس نيكولاس مادورو، حيث تسبب انطفاء الأضواء في حالة من القلق ما دفع الحرس الرئاسي إلى تطويق مادورو لبضع دقائق، وتعطل المؤتمر الصحفي إلى أن تمت إعادة الكهرباء.

هذا ولا تزال نحو 19 منطقة في العاصمة الفنزويلية تشكو من انقطاع الكهرباء.

ويعاني عدد من المدن الفنزويلية من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في السنوات الأخيرة، ويتهم مادورو قوى اليمين بالوقوف وراء ذلك.

وتشهد كاراكاس مظاهرات بين مناصري مادورو، الذين يعبرون عن دعمهم له، ومناصري رئيس البرلمان، ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي

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