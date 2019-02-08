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أطباء: ترامب بحالة جيدة جدا

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أطباء: ترامب بحالة جيدة جدا
Reuters / Doug Mills
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه "جينات جيدة جدا"، حسب طبيب البيت الأبيض.

وترامب (72 عاما) لا يتناول الكحول ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول الوجبات السريعة بكثرة.

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ووصف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض، ترامب بأنه رجل "ذو صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في أول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

وخلال مؤتمر صحافي أكد الجمعة أن لترامب "جينات جيدة جدا".

وأضاف "إنه قادر على تولي مهامه.. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه".

وبهذه النتيجة يكون الرئيس الأمريكي قد ابتعد عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريون، لكن تبقى النقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الـ 45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1.90 سنتم) وأن يمارس تمارين رياضية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي غير ملزم بالخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها لكن هذا الأمر أصبح تقليدا.

المصدر: أ ف ب

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