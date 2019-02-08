دونالد ترامب لا يستمع لأطبائه

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحب الوجبات السريعة بشكل كبير، وأنه ما زال لا يتبع حمية غذائية ولا يمارس التمارين الرياضية التي يوصي بها الأطباء.

ويعاني ترامب من مشاكل صحية شائعة بالنسبة للذين تفوق أعمارهم السبعين، ومن ضمنها ارتفاع الكوليسترول وكذلك نوع شائع من أمراض القلب.

ونتيجة لما سبق، ينصح الأطباء الرئيس بضرورة اتباعه حمية غذائية صحية تبقيه بصحة جيدة، وتحضره بشكل أفضل للفحوصات الطبية القادمة، التي يتوجب على الرؤساء الأمريكيين إجراؤها بين حين وآخر.

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وكان الأطباء قد أعطوا الرئيس برنامجا غذائيا ورياضيا متكاملا عقب إجرائه الفحص الطبي الرئاسي، في عام 2018، إلا أن ترامب اعترف بنفسه أنه لا يتبعه بالشكل الصحيح، حسب ما أورد المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وخلال زيارته الأخيرة لفندقه بواشنطن، طلب ترامب عشاء مكونا من شريحة لحم مشوي وجمبري وبطاطس مقلية، في حين شوهد موظفو خدمة الرئيس وهم يجلبون الطعام الجاهز للرئيس من مطعم فندقه، والمكون من وجبات شرائح اللحم.

وفي إطار البرنامج الغذائي المفروض على الرئيس، يتعاون مؤخرا طباخو البيت الأبيض مع أخصائيي تغذية في سبيل إعداد وجبات أكثر صحية لترامب.

المصدر: Business Insider