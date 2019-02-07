تطور هام حول مستقبل الطائرة العملاقة "إيرباص A380"

أعلنت الخطوط الجوية الأسترالية (كوانتاس)، أنها ألغت رسميا طلبية لشراء 8 طائرات "إيرباص" جديدة، من الطراز العملاق "A380"، ما يزيد الغموض حول مستقبل الناقلة الأكبر على وجه الأرض.

وكانت الشركة الأسترالية قد تقدمت للحصول على الطائرات الثماني في عام 2006، في حين أعلن متحدث رسمي مؤخرا أن قرار الإلغاء اتخذ عقب محادثات جرت مع العملاقة الأمريكية، "إيرباص".

وفي الوقت نفسه، أعلنت "كوانتاس" أنها لن تستغني عن طائرات "A380" العاملة في أسطولها حاليا، والتي يبلغ عددها 12 طائرة، حيث قررت تجديد وترميم مقصوراتها الداخلية بالتعاون مع "إيرباص".

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وامتنع المتحدث الرسمي عن التعليق على أي تفاصيل إضافية حول إلغاء الصفقة مع "إيرباص"، أو عن شروط الإلغاء.

وعلاوة على ما سبق، تدرس "طيران الإمارات" تعديل بعض طلباتها لدى "إيرباص"، من طراز "A380" إلى "A350"، الأصغر حجما، ما قد يسرع في استغناء الشركة الأمريكية عن إنتاج "A380"، في المستقبل القريب.

وكذلك، تعرضت 10 طلبيات "A380" لسيناريو مشابه مع خطوط هونغ كونغ الجوية، كما طالبت الخطوط الجوية البريطانية بتخفيض سعر شراء الطراز العملاق، الذي يقارب نصف مليار دولار أمريكي.

المصدر: Reuters