حالة وفاة تجمد أرصدة هائلة من عملة "بيتكوين"

أعلنت شركة التداول المالي الكندية، "Quadriga CX"، أنها لم تعد تستطيع التحكم بأرصدة ضخمة من عملة "بيتكوين"، والتي تعود ملكيتها لعملائها حول العالم.

وأكدت الشركة أن قيمة الأرصدة المجمدة تفوق 190 مليون دولار أمريكي، وأنها لم تعد تستطيع الولوج إلى الأرصدة بعد موت مؤسسها، جيرالد كوتين، المصاب بمرض "كرون"، والذي توفي خلال رحلة إلى الهند في شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت الشركة أن كوتين هو الشخص الوحيد الذي يملك كلمة السر الخاصة بـ "المحفظة الباردة"، التي تحتوي على غالبية أرصدة العملاء.

و"المحفظة الباردة" عبارة عن جهاز تخزين رقمي غير موصول بالإنترنت، في حين أكدت زوجة الراحل، جينيفير، أنها لا تملك كلمة السر وأن زوجها احتفظ بها لنفسه.

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وفي إطار ما سبق، حاولت الشركة الاستعانة بخبير تقني بارز بهدف كسر كلمة السر والولوج إلى "المحفظة الباردة"، إلا أنه فشل أيضا في ذلك.

وبعد أسابيع على موت مؤسس الشركة، تعطل موقعها الإلكتروني الخاص بالتداول الرقمي بسبب "أعمال الصيانة"، في حين يشكك العديد من خبراء العملات الرقمية في عدم قدرة الشركة على الدخول إلى "المحفظة الباردة".

وما يعزز الشكوك الأخيرة، حقيقة أن الشركة تخضع منذ مدة لتحقيق رسمي من قبل "البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة"، بسبب مخالفات في طرقها المتبعة في الدفع الإلكتروني.

المصدر: RT