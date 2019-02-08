خامنئي: السعودية ابتعدت عن طريق الله واستسلمت للأعداء

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن السعودية ابتعدت عما وصفه بطريق الله ووافقت على "الاستسلام للأعداء" ما أدى إلى هيمنة الولايات المتحدة على المملكة.

وقال خامنئي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع عقده مع قادة وعناصر القوة الجوية في الجيش الإيراني، حسبما نقله موقعه الرسمي: "إن الانحراف عن سبيل الله والاستسلام للأعداء ينتج عنه ذل وتشريد الشعب".

وأضاف خامنئي: "حينها سيكون مصير إيراننا كما كان في فترة حكم النظام البهلوي أو بلدان كالسعودية حيث أن أمريكا مسيطرة على مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم".

واعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في كلمته أن "النظام الأمريكي يجسد الشر والعنف" ويفتعل الأزمات والحروب.

تصريحات خامنئي تأتي في الوقت الذي تشهد فيه علاقات إيران مع كل من السعودية والولايات المتحدة توترا حادا حيث يتهم البلدان المذكوران الجمهورية الإسلامية بأنها القوة الأكبر التي تدعم الإرهاب وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: RT