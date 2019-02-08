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دي مايو: لقائي بقادة "السترات الصفراء" في فرنسا مشروع تماما

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دي مايو: لقائي بقادة
Reuters / Remo Casilli
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو
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دافع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة عن لقائه الثلاثاء الماضي في العاصمة الفرنسية باريس بقادة "السترات الصفراء" المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

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وتسبب اللقاء الذي أجراه دي مايو في استدعاء الحكومة الفرنسية لسفيرها لدى روما للتشاور.

وقال دي مايو الرئيس السياسي لـ"حركة خمس نجوم"، الطرف الثاني في الائتلاف الحاكم في مقابلة مع إحدى الصحف الإيطالية الجمعة: "لست نادما، فاللقاء كان مشروعا تماما.. لدي الحق في الحوار مع القوى السياسية الأخرى التي تمثل الشعب الفرنسي وأنا مؤيد للمشروع الأوروبي".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالي الذي اتهم فرنسا بممارسة سياسات استعمارية لإفقار القارة الإفريقية، "وجودنا في أوروبا بلا حدود يعني الحرية أيضا في العلاقات السياسية وليس فقط حرية حركة البضائع والأشخاص".

وشدد المسؤول الإيطالي على أن "علاقات الصداقة مع الشعب الفرنسي ليست في موضع شك".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء

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