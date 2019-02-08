دي مايو: لقائي بقادة "السترات الصفراء" في فرنسا مشروع تماما

دافع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة عن لقائه الثلاثاء الماضي في العاصمة الفرنسية باريس بقادة "السترات الصفراء" المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

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وتسبب اللقاء الذي أجراه دي مايو في استدعاء الحكومة الفرنسية لسفيرها لدى روما للتشاور.

وقال دي مايو الرئيس السياسي لـ"حركة خمس نجوم"، الطرف الثاني في الائتلاف الحاكم في مقابلة مع إحدى الصحف الإيطالية الجمعة: "لست نادما، فاللقاء كان مشروعا تماما.. لدي الحق في الحوار مع القوى السياسية الأخرى التي تمثل الشعب الفرنسي وأنا مؤيد للمشروع الأوروبي".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالي الذي اتهم فرنسا بممارسة سياسات استعمارية لإفقار القارة الإفريقية، "وجودنا في أوروبا بلا حدود يعني الحرية أيضا في العلاقات السياسية وليس فقط حرية حركة البضائع والأشخاص".

وشدد المسؤول الإيطالي على أن "علاقات الصداقة مع الشعب الفرنسي ليست في موضع شك".

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 февраля 2019 г.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء