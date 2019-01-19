غامر بحياته من أجل الحصول على الإعجاب

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد الأشخاص بالقفز من الطابق 11 من سفينة سياحية في جزر البهاما، وهو في حالة سكر شديد.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية، أن المغامر، والذي لم يكشف عن جنسيته لحد الآن، لم يمت، وأنه نقل إلى المستشفى، وهو يعاني من آلام ورضوض، ورقد هناك ثلاثة أيام.

Рискнул жизнью ради лайков. На Багамах нетрезвый турист спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера и чудом не погиб — 3 дня потом мучился от сильных болей pic.twitter.com/Z2Ec70TaLG — НТВ (@ntvru) ١٩ يناير ٢٠١٩

المصدر: أن تي في