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غامر بحياته من أجل الحصول على الإعجاب

فيديوهات

غامر بحياته من أجل الحصول على الإعجاب
shorouknews.com
جزر البهاما السياحية في المحيط الأطلسي
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أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد الأشخاص بالقفز من الطابق 11 من سفينة سياحية في جزر البهاما، وهو في حالة سكر شديد.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية، أن المغامر، والذي لم يكشف عن جنسيته لحد الآن، لم يمت، وأنه نقل إلى المستشفى، وهو يعاني من آلام ورضوض، ورقد هناك ثلاثة أيام.

المصدر: أن تي في

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