"رجل حلب الأصفر" يطمح بدخول غينيس

أكد المواطن السوري أبو زكور والمكنى بـ"الرجل الأصفر"، أن ارتداءه للون الأصفر يجلب السعادة لأبناء مدينة حلب السورية.

وأشار أبو زكور، إلى أنه "يرتدي اللون الأصفر منذ عام 1983، وأن اللون يدخل في كافة تفاصيل حياته اليومية".

وأضاف، "أختار اللون الأصفر في كل شيء في الملابس والأحذية وحتى هاتفي لونه أصفر"، مؤكدا أنه عندما تعرض للخطف من قبل المعارضة المسلحة في حلب، لم يخلع هذا اللون وبقي بلباسه، الأمر الذي عرضه للتعذيب من قبل مقاتلي المعارضة المسلحة.

ويحلم أبو زكور، أو كما يحب أن يدعوه الناس "رجل حلب الأصفر"، بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقال: "اتصل بي المسؤولون عن الموسوعة قبل الأزمة، ولا أزال أنتظر أن يتصلوا بي من جديد، بعد أن شارفت الأزمة على الانتهاء".

المصدر: رابتلي