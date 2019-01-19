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فيديو مذهل لتدريب عسكري بمشاركة المظليين الروس

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نشرت وزارة الدفاع الروسية في صفحتها الرسمية على "إنستغرام" فيديو مذهلًا لأول تدريب عسكري أجراه المظليون الروس العام الجاري في مقاطعتي ،أيفانوفو، و،كوستروما، الروسيتين.

ويعود الفيديو إلى المصور، قسطنطين  يمتشينكو، الذي هبط بالمظلة وصورعملية الإنزال الجوي بمظلات "دي – 10" من طائرات النقل "إيل – 76" التي أقلعت من مطار " إيفانوفو - سيفيرني" . وذلك من ارتفاع 600 – 800 متر.

وتوجه المظليون بعد هبوطهم في منطقة "بوديخينو" في مقاطعة كوستروما إلى منطقة أخرى محددة لهم ليستولوا على مطار للعدو الافتراضي.

يذكر أن التدريبات يشارك فيها  800 فرد وما يزيد عن 60 قطعة من المعدات الحربية والخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع

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