شاهد: القوات الإسرائيلية تفجر منزل عائلة أسير فلسطيني بالضفة الغربية

فجرت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة منزل عائلة الأسير الفلسطيني خليل جبارين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية مزودة بوحدة هندسة المتفجرات وجرافة عسكرية وحفار «باغر»، اقتحمت منزل عائلة الأسير خليل جبارين، وأغلقت الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. كما أخلت ساكنيه إلى العراء في البرد القارس، وشرعت في إحداث ثقوب في الطابق الثاني للمنزل، وزراعة المواد المتفجرة، ودمرت الطابق الذي يؤوي 12 فردا من العائلة.

وذكرت الوكالة أن الأسير جبارين (16 عاما)، معتقل لدى إسرائيل منذ 4 أشهر، بعد إصابته برصاص قوات إسرائيلية في قدمه ويده. وتدعي إسرائيل أن جبارين، قتل مستوطناً وأصاب آخر على مفرق «عصيون» الاستيطاني شمال الخليل.