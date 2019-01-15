بالفيديو.. هجوم لحركة الشباب على العاصمة الكينية نيروبي

يظهر الفيديو اللحظات الأولى لهجوم مسلحي "حركة الشباب" الصومالية على مجمع يضم فندقا ضخما ومكاتب وسط العاصمة الكينية نيروبي، والذي سقط فيه 3 قتلى و14 جريحا على الأقل.

ويصور الفيديو لحظة تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف بين القوات الأمنية والمسلحين الذين تحصنوا في المباني، عقب تفجير عبوتين ناسفتين بالقرب من المجمع.

وشوهدت القوات الأمنية وهي تقوم بمحاولة إخلاء المكان من المدنيين الذين حوصروا بسبب إطلاق النار.

المصدر: RT