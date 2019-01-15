 
مباشر

بالفيديو.. هجوم لحركة الشباب على العاصمة الكينية نيروبي

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbqi

يظهر الفيديو اللحظات الأولى لهجوم مسلحي "حركة الشباب" الصومالية على مجمع يضم فندقا ضخما ومكاتب وسط العاصمة الكينية نيروبي، والذي سقط فيه 3 قتلى و14 جريحا على الأقل.

ويصور الفيديو لحظة تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف بين القوات الأمنية والمسلحين الذين تحصنوا في المباني، عقب تفجير عبوتين ناسفتين بالقرب من المجمع.

وشوهدت القوات الأمنية وهي تقوم بمحاولة إخلاء المكان من المدنيين الذين حوصروا بسبب إطلاق النار.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب القذافي والصدر.. ليبيا تعلن عدم المشاركة في القمة الاقتصادية ببيروت!