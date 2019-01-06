 
مباشر

السعودية.. اندلاع حريق داخل مركز تجاري في جدة

فيديوهات

السعودية.. اندلاع حريق داخل مركز تجاري في جدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ladg

أصيب نحو 30 شخصا باختناقات جراء اندلاع حريق داخل أحد المباني في مدينة جدة السعودية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها إنها استلمت بلاغا بخصوص حريق اندلع داخل مركز تجاري شمال غربي المحافظة، نتج عنه 29 حالة اختناق عولج منها 25 في الموقع، بينما نقل الأربعة المتبقين للمستشفى.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقد تجرأت ووصفت ترامب"بابن العاهرة"