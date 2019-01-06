السعودية.. اندلاع حريق داخل مركز تجاري في جدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ladg
أصيب نحو 30 شخصا باختناقات جراء اندلاع حريق داخل أحد المباني في مدينة جدة السعودية.
29 حالة اختناق في حريق مركز تجاري بجدةhttps://t.co/86i2VeXfaM#عكاظ#جدة#حريق@SaudiDCDpic.twitter.com/eAxF7PXBDO— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 6, 2019
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها إنها استلمت بلاغا بخصوص حريق اندلع داخل مركز تجاري شمال غربي المحافظة، نتج عنه 29 حالة اختناق عولج منها 25 في الموقع، بينما نقل الأربعة المتبقين للمستشفى.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)