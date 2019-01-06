السعودية.. اندلاع حريق داخل مركز تجاري في جدة

أصيب نحو 30 شخصا باختناقات جراء اندلاع حريق داخل أحد المباني في مدينة جدة السعودية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها إنها استلمت بلاغا بخصوص حريق اندلع داخل مركز تجاري شمال غربي المحافظة، نتج عنه 29 حالة اختناق عولج منها 25 في الموقع، بينما نقل الأربعة المتبقين للمستشفى.

المصدر: وكالات