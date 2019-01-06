مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل فيديو قديم لمقتل ضابط مصري أثناء تفكيكك عبوة ناسفة

تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم قالوا إنه للحظة انفجار عبوة ناسفة قرب كنيسة العذراء وأبي سيفين في مدينة نصر أدت إلى مقتل ضابط في مديرية المفرقعات بأمن القاهرة أثناء تفكيكه لها.

وسرعان ما حذف ناشرو الفيديو المقطع مقدمين اعتذارهم لمتابعيهم.

وأعلن مصدر أمني، بأن أحد ضباط المفرقعات بمديرية أمن القاهرة قتل أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخبأة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة.

وأكد المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر.

المصدر: وكالات