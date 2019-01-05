انهيار الجليد يتسبب بغرق سيارة جيب ورافعة وشاحنة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو تم تصويره في إحدى المناطق الروسية، وظهرت فيه سيارة شاحنة وهي تغرق ببطء في مياه أحد المسطحات المائية بعد أن تكسر الجليد تحت ثقلها.

وترافق الشريط بصوت، رجل يقول معلقا على الحادث: "في البداية غرقت سيارة جيب من طراز "نيفا" وعندما قدمت رافعة لجرها غرقت بدورها أيضا، فاستنجدوا بنا وقدمنا على متن شاحنة ثقيلة إلا أنها أخذت بالغرق أيضا".

Утопили «Ниву», за «Нивой» приехал кран, утопили кран. Приехал «КамАЗ»… И угадайте что произошло. Спасательная операция, которая пошла не по плану в Павлодарской области pic.twitter.com/bzoYBXwFNU — НТВ (@ntvru) 5 января 2019 г.

ومن المعروف، أن مياه الأنهار والبحيرات وغيرها من المسطحات المالية، تتجمد عند اشتداد الصقيع الروسي، لتشكل طبقة سميكة من الجليد، يمكن في بعض الأحيان، حتى للسيارات السير عليها بدون مخاطر. ولكن في حال تقلب الجو، وأخذت درجات الحرارة بالتذبذب، يظهر خطر تكسر الجليد والسقوط في المياه الباردة.

المصدر: تويتر