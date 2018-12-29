شاهد.. مقاتلون أكراد في شوارع منبج

يظهر فيديو جديد من مدينة منبج في شمال سوريا عناصر لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية يعملون على حفظ الأمن في شوارع المدينة.

ويؤكد هذا التسجيل المنشور اليوم السبت استمرار تواجد المقاتلين الأكراد داخل منبج على الرغم من إعلان الجيش السوري أمس عن دخول قواته إليها بعد تلقيه دعوة من "وحدات حماية الشعب" لاستعادة السيطرة على المنطقة وحمايتها من هجوم تركي متوقع.

المصدر: RT