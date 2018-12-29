القوات التركية تدخل جرابلس شمال سوريا

نشر نشطاء محليون أمس الجمعة مقطع فيديو يظهر رتلا للقوات التركية تدخل مدينة جرابلس شمال سوريا.

ويظهر الفيديو عربات مدرعة تابعة للقوات التركية، وهي تدخل المدينة التي سيطر عليها الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة المدعومة منه ضمن إطار عملية "درع الفرات" التي أجريت خلال فترة بين أغسطس 2016 ومارس 2017.

ووصلت هذه التعزيزات إلى جرابلس على خلفية إعلان الجيش السوري استعادة السيطرة على مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي قرب الحدود التركية، بعد تلقيه دعوة من "وحدات حماية الشعب" الكردية لدخول المدينة من أجل حمايتها من هجوم تركي متوقع.

المصدر: RT