شاهد البركان الذي أثار تسونامي إندونيسيا

أظهرت صور التقطت من الجو ثوران بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا للمرة الثانية بعد يوم من ثوران سابق.

وأعلن أحد علماء الزلازل سام تيلور أوفورد أن التسونامي في إندونيسيا الناجم عن انهيار جزئي للبركان أدى إلى حدوث انهيار أرضي تحت سطح الماء.

وأضاف أوفورد أن الثوران والضجيج الشديد قد يكونان سببا في عدم تسجيل الانهيار الأرضي بوسائل قياس الزلازل.

كما صرحت دويكوريتا كارناواتي رئيسة وكالة الأرصاد الجوية، بأن أناك كراكاتوا كان ينفث الرماد والحمم منذ أشهر قبل انهيار جزء مساحته 0.64 كيلومتر مربع من الجانب الجنوبي الغربي للبركان.

وأضافت: "تسبب ذلك بانهيار أرضي تحت سطح الماء أعقبته أمواج المد العاتية التي اجتاحت الساحل بعد 24 دقيقة".