آخر ما قاله الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده

لقي المصور الصحفي الرزاق زرقي مساء اليوم الاثنين، مصرعه بعد أن أقدم على سكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه.

وقبل أن يقدم على حرق نفسه، نشر الصحفي التونسي مقطع فيديو وجه فيه رسالة للعاطلين عن العمل.

وقال الرزاق زرقي إن سيقوم بثورة لوحده، مشيرا في كلماته إلى أنه سيضرم النار في جسده.

وأكد الصحفي الراحل أنه ملّ من الوعود الزائفة بالتشغيل بعد 8 سنوات من الثورة.

المصدر: RT + فيسبوك