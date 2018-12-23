تسونامي يبتلع موسيقيين على مسرح وجمهورهم

جرفت أمواج تسونامي في إندونيسيا، أعضاء فرقة Seventeen المحلية لموسيقى الروك، عندما كانوا يؤدون أغنية على خشبة المسرح.

وتمكن أحد الحضور من تصوير هذه اللحظة ونشر شريط الفيديو على قناة يوتيوب.

وفي الشريط، ظهر فرونتمان المجموعة (frontman – عضو الفرقة الموسيقية الذي يثير أشد الاهتمام من جانب الحضور) وهو يصرخ "We are Seventeen"، وفي اللحظة التالية اكتسحت موجة المياه الجدار الذي كان خلفه.

وقتل 168 شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء تسونامي ضرب الساحل الغربي لإندونيسيا مساء السبت، حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث.

المصدر: وكالات