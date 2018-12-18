شاهد.. احتجاجات بلا ملابس دفاعا عن حقوق الحيوان

تظاهر دعاة الرفق بالحيوان بلا ملابس وسكبوا على أجسادهم العارية سائلا أحمر يرمز للدم، احتجاجا على استخدام جلود الحيوانات وفرائها في صناعة الملابس.

وتمدد عشرات النشطاء على الأرض عراة في ساحة بلازا دي كاتالونيا المزدحمة، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتسوق والمحلات التجارية في برشلونة، ورفع أحدهم شعار: "كم من الأرواح تزهق لصناعة معطف؟". ونظم الاحتجاج "أنيما ناتوراليس"، الفرع الإسباني لجمعية الرفق بالحيوان.

المصدر: رابتلي