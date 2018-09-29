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شاهد: فتاة روسية دفنت تحت آيفون

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فوجئ زوار مقبرة في مدينة أوفا الروسية بالعثور على شاهدة فريدة من نوعها، على شكل هاتف آيفون من الجيل السادس.

واتضح فيما بعد أن صاحبة القبر هي الفتاة الروسية ريتا شاميفا فارقت الحياة في عام 2016 نتيجة حادث سير عن عمر ناهز 25 عاما. وقرر والدا الفتاة نصب الشاهدة على شكل آيفون بسبب عملها في مجال توريدات الهواتف الذكية "آيفون" في روسيا ومبيعاتها وإصلاحها.

وأنفق أقرباء الفتاة 100 ألف روبل (ما يعادل زهاء 1500 دولار) لنصب هذه الشاهدة.

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