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إغلاق سد بطرسبورغ لمنع الفيضانات

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إغلاق سد بطرسبورغ لمنع الفيضانات
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قررت سلطات مدينة سان بطرسبورغ الروسية إغلاق بوابة ضبط التدفق لمجمع منشآت الحماية المعروف بسد بطرسبورغ اليوم الخميس 27 سبتمبر، وذلك بسبب خطر الفيضانات وسط ظروف جوية متردية.

هذا الفيديو يبيّن طريقة عمل بوابة ضبط التدفق، حيث تقيم أجهزة السد خلال 45 دقيقة حاجزا يمنع من ارتفاع خطير لمنسوب المياه داخل المدينة الواقعة على ضفاف نهر نيفا.

يذكر أن سد بطرسبورغ حال دون 14 فيضانا منذ العام 2011، بما فيها فيضان واحد في العام الحالي.

 

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