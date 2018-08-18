ميسي يثبت مهارته الخارقة بركلة مررها بين قدمي صحفي من بعيد

تمكن مهاجم نادي برشلونة ليونيل ميسي بكل براعة وسهولة، من تمرير الكرة بين قدمي صحفي كان يقف في الطرف الآخر من الملعب.

وظهر شريط فيديو، يتضمن هذه اللقطات في "تويتر" على حساب Team Messi.

وفي الفيديو ظهر المراسل واقفا وهو يسجل مادة إعلامية عند الخط الجانبي للملعب وقام ليونيل ميسي، بعد مشاهدته للصحفي، بركل الكرة وتوجيهها بضربة ملتوية لترتطم بعشب الملعب ومن ثم تمر بهدوء بين قدمي الرجل المستهدف الذي أخذ يتلفت مستغربا، حتى شاهد المهاجم الأرجنتيني وهو يمر بدون أن ينظر إليه.

المصدر: لينتا رو