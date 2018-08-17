// 26.06.2018 по тикету 15478
طائرة أمريكية تتجنب كارثة في ثوان معدودة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knwv
أظهر فيديو التقطته كاميرا مثبتة لمراقبة الحركة الجوية في أحد مطارات ولاية ميسوري الأمريكية، أظهر سيارة تقطع مدرج المطار قبل ثوان قليلة من إقلاع طائرة تقل 50 راكبا.
وعلى ما يبدو فإن قبطان الطائرة تفاجأ بالسيارة وهي تقطع المدرج ما دفعه لاتخاذ قرار الارتفاع بالطائرة قبل الوصول للمسافة المقررة، لتجنب الاصطدام بالسيارة وتفادي كارثة محققة.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)