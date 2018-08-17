طائرة أمريكية تتجنب كارثة في ثوان معدودة!

أظهر فيديو التقطته كاميرا مثبتة لمراقبة الحركة الجوية في أحد مطارات ولاية ميسوري الأمريكية، أظهر سيارة تقطع مدرج المطار قبل ثوان قليلة من إقلاع طائرة تقل 50 راكبا.

وعلى ما يبدو فإن قبطان الطائرة تفاجأ بالسيارة وهي تقطع المدرج ما دفعه لاتخاذ قرار الارتفاع بالطائرة قبل الوصول للمسافة المقررة، لتجنب الاصطدام بالسيارة وتفادي كارثة محققة.

المصدر: وكالات