 
مباشر

طائرة أمريكية تتجنب كارثة في ثوان معدودة!

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knwv

أظهر فيديو التقطته كاميرا مثبتة لمراقبة الحركة الجوية في أحد مطارات ولاية ميسوري الأمريكية، أظهر سيارة تقطع مدرج المطار قبل ثوان قليلة من إقلاع طائرة تقل 50 راكبا.

وعلى ما يبدو فإن قبطان الطائرة تفاجأ بالسيارة وهي تقطع المدرج ما دفعه لاتخاذ قرار الارتفاع بالطائرة قبل الوصول للمسافة المقررة، لتجنب الاصطدام بالسيارة وتفادي كارثة محققة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطير.. الصين تدرب قواتها لضرب مواقع لأمريكا وحلفائها..