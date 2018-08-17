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مقاتلات تهبط على طريق للسيارات وسط ذهول السائقين

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مقاتلات تهبط على طريق للسيارات وسط ذهول السائقين
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تم إغلاق طريق السيارات السريع "كومسومولسك على أمور- خاباروفسك" لمدة ساعتين يوم الخميس، بسبب هبوط طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية على هذا الطريق.

وتمكن بعض السائقين العالقين في هذه الزحمة المرورية من تصوير هبوط بعض الطائرات.

وذكر مصدر مطلع، أن إغلاق الطريق تم وفق خطة التدريبات القتالية للطائرات الحربية من طراز Su-30SM و Su-35S و MiG-31، وخلالها سيتدرب الطيارون على اعتراض الطائرات المعادية، والهروب من نيران الخصم والهبوط على مهبط قصير، أي على طريق السيارات.

المصدر: فيستي رو

 

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