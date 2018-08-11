فيديو يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ طفل سقط من شاهق في الصين

رصدت الكاميرا عملية إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، سقط من الطابق الرابع في إحدى مدن الصين.

ووفقا للفيديو المرفق، بادر أشخاص كانوا متواجدين في عين المكان لحظة تدلي الطفل من الطابق الرابع، بسرعة إلى فرد ملاءة سرير في أسفل البناء، وقاموا بالإمساك بها من جميع الأطراف.

إلا أن قوة السقوط مزقت الملاءة إلى قسمين، ليرتطم الطفل بالأرض، ولحسن الحظ بقي على قيد الحياة وفقا لما أفادت به مصادر طبية محلية، وذلك لضعف قوة ارتطامه بالأرض بعد سقوطه على الملاءة أولا.