انفجار مخزن سلاح تابع للحشد الشعبي في العراق

انفجر صباح اليوم الاثنين مخزن سلاح تابع لفرقة العباس القتالية بمحافظة كربلاء، ما تسبب بحسب معلومات طبية بمقتل عدد من حراس المخزن.

وقالت مصادر طبية في كربلاء لـRT إن "الانفجار تسبب بمقتل عدد من حراس المخزن، وعدد من المواطنين، وهناك معلومات عن جرحى آخرين سقطوا بسبب شظايا الصواريخ والأسلحة".

من جهته قال المشرف العام على فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي في تصريحات صحافية إن "مخزنا للعتاد يقع في أطراف محافظة كربلاء على بعد 15 كيلو متر عن المناطق السكنية، انفجر، صباح اليوم، نتيجة حريق اندلع بسبب ارتفاع درجات الحرارة".