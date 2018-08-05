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مصلون ينجون بحياتهم في اللحظة المناسبة

فيديوهات

مصلون ينجون بحياتهم في اللحظة المناسبة
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لحظة وقوع الزلزال في لومبوك بإندونيسيا
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تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.

ويظهر في الشريط المصور، المصلون وهم ينجون بحياتهم بعد سقوط أجزاء من سقف المسجد على مكان الصلاة، عقب ثوان من بدء الزلزال.

وتسبب الزلزال الذي وقع في إندونيسيا بمقتل 82 شخصا وتشريد الآلاف.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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