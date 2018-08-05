// 26.06.2018 по тикету 15478
مصلون ينجون بحياتهم في اللحظة المناسبة
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تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.
ويظهر في الشريط المصور، المصلون وهم ينجون بحياتهم بعد سقوط أجزاء من سقف المسجد على مكان الصلاة، عقب ثوان من بدء الزلزال.
#prayforIndonesia— adv (@Advskrrr) August 5, 2018
Seconds of seconds when an earthquake occurs, residents are praying at the mosque😢🙏
This in lombok indonesia
pic.twitter.com/DDPSyVZqLL
وتسبب الزلزال الذي وقع في إندونيسيا بمقتل 82 شخصا وتشريد الآلاف.
المصدر: وكالات
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