مصلون ينجون بحياتهم في اللحظة المناسبة

تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل أحد مساجد جزيرة لومبوك الإندونيسية، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع زلزال قوي.

ويظهر في الشريط المصور، المصلون وهم ينجون بحياتهم بعد سقوط أجزاء من سقف المسجد على مكان الصلاة، عقب ثوان من بدء الزلزال.

#prayforIndonesia

Seconds of seconds when an earthquake occurs, residents are praying at the mosque😢🙏

This in lombok indonesia

pic.twitter.com/DDPSyVZqLL — adv (@Advskrrr) August 5, 2018

وتسبب الزلزال الذي وقع في إندونيسيا بمقتل 82 شخصا وتشريد الآلاف.

المصدر: وكالات