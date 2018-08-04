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الصين: أم ترمي أطفالها من الطابق الخامس لإنقاذهم وتفارق الحياة

فيديوهات

الصين: أم ترمي أطفالها من الطابق الخامس لإنقاذهم وتفارق الحياة
twitter.com/cgtnarabic
المنزل المحترق في مقاطعة شيو تشانغ بالصين
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في مشهد يفوق الخيال، قامت أم في الصين بإلقاء طفليها من الطابق الخامس لإنقاذهم من ألسنة اللهب، مضحية بحياتها.

ويظهر الفيديو المارة وهم يلتقطون الطفلين بشراشف رمتها السيدة قبل ذلك، وبعد ذلك تمكن رجال الإطفاء من إخلاء الأم ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن لطفلين بصحة جيدة.

المصدر: وكالات

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