الصين: أم ترمي أطفالها من الطابق الخامس لإنقاذهم وتفارق الحياة

في مشهد يفوق الخيال، قامت أم في الصين بإلقاء طفليها من الطابق الخامس لإنقاذهم من ألسنة اللهب، مضحية بحياتها.

ويظهر الفيديو المارة وهم يلتقطون الطفلين بشراشف رمتها السيدة قبل ذلك، وبعد ذلك تمكن رجال الإطفاء من إخلاء الأم ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

أم ترمي شراشف السرير من الطابق الخامس ثم تلقي طفليها لإنقاذهما من الحريق! نجا الطفلان بمعجزة من الموت في حين فارقت الأم الحياة أثناء العلاج.... pic.twitter.com/YO4VTmT7ta — CGTN Arabic (@cgtnarabic) 4 августа 2018 г.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن لطفلين بصحة جيدة.

المصدر: وكالات