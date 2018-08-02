// 26.06.2018 по тикету 15478
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ7 مسلحين قصفهم في الجولان السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kljm
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر رصده للمسلحين السبعة في هضبة الجولان السورية الليلة الماضية والذين قتلهم بغارة جوية بعد متابعة تحركاتهم.
#فيديو متابعة خلية الإرهابيين على الحدود مع #سوريا وتمشيط المنطقة بعد استهداف الخلية pic.twitter.com/Njacs6KerT— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2018
المصدر: twitter.com/AvichayAdraee
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)