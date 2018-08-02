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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ7 مسلحين قصفهم في الجولان السورية

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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر رصده للمسلحين السبعة في هضبة الجولان السورية الليلة الماضية والذين قتلهم بغارة جوية بعد متابعة تحركاتهم.

المصدر: twitter.com/AvichayAdraee

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