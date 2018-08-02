// 26.06.2018 по тикету 15478
موقف جريء لشرطي مغربي أمام مسؤول إسباني
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تناقلت وسائل إعلام مغربية مقطع فيديو لشرطي مغربي، رفض السلام على عمدة مدينة سبتة الإسبانية، خوان فيفاس، والتي يعتبرها المغرب محتلة، مما أثار موجة غضب واسعة في إسبانيا.
وعلق عمدة المدينة الإسبانية على موقف الشرطي المغربي، قائلا إن الأخير لا يفهم الإسبانية وهو ما نفته مصادر مغربية، وأكدت أن العنصر الأمني المغربي يتقن لغات أخرى أجنبية، ناهيك عن الإسبانية.
المصدر: وكالات
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