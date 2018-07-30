له في العمر بقية.. حادث سير مروع لسيارة تسير بسرعة 170 كلم في الساعة

وثقت كاميرات المراقبة حادث سير في الأرجنتين تمثل في اصطدام سيارة كانت تسير على جسر بسرعة 170 كلم في الساعة، بالحاجز الجانبي للطريق وسقوطها أسفل الجسر.

وذكرت صحيفة "Todo Noticias" أن الشاب (19 سنة)، كان يقود سيارة أبيه وفقد السيطرة عليها بسبب السرعة الجنونية، مشيرة إلى أنه نجا بأعجوبة.

المصدر: وكالات