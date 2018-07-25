مشهد مثير لأسماك السردين وهي تقفز من البحر إلى قوارب صياديها

تم في تايوان، تصوير شريط فيديو مثير ظهرت فيه عشرات الآلاف من أسماك السردين وهي تقفز من البحر لتقع في قوارب الصيادين فرارا من سمكة باراكودا مفترسة، حسب الصياد صاحب الفيديو.

WOW! We may be #fishing wrong. Watch thousands of sardines jump into boat. (Video Facebook/Lu Jingwai) - https://t.co/6JBLN4wfzbpic.twitter.com/DICMWDh0Mn — Fox26 News (@KMPHFOX26) July 23, 2018

المصدر: لينتا رو