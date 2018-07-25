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مشهد مثير لأسماك السردين وهي تقفز من البحر إلى قوارب صياديها

فيديوهات

مشهد مثير لأسماك السردين وهي تقفز من البحر إلى قوارب صياديها
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تم في تايوان، تصوير شريط فيديو مثير ظهرت فيه عشرات الآلاف من أسماك السردين وهي تقفز من البحر لتقع في قوارب الصيادين فرارا من سمكة باراكودا مفترسة، حسب الصياد صاحب الفيديو.

المصدر: لينتا رو

 

 

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