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برازيلي يعيش حياة منعزلة منذ 22 سنة دون أي اتصال بالبشر!

فيديوهات

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نشرت وكالة "FUNAI" لشؤون السكان الأصليين في البرازيل فيديو فريدا من نوعه يظهر أحد الهنود الحمر آخر من بقي من قبيلته وهو يعيش منذ عام 1995، بين الأشجار دون أي اتصال بالبشر.

وبدأت إبادة قبيلة الرجل على يد المزارعين البرازيليين في بداية سبعينات القرن الماضي.

وأكد مصدر في وكالة "FUNAI" أن ممثليها راقبوا الرجل منذ بقائه وحيدا، ووزعوا بذورا وأدوات في أماكن سكنه من أجل الحفاظ على حياته المنعزلة.

// 26.06.2018 по тикету 15478

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