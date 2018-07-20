لحظة غرق زورق يقل 11 سائحا في أمريكا

لقطات مصورة لقارب سياحي يكافح الأمواج العاتية في بحيرة بولاية ميزوري الأمريكية قبل انقلابه بدقائق نتيجة الأحوال الجوية السيئة ما تسبب بغرق 11 شخصاً من بين الركاب الـ31 الذين كانوا على متنه.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/kJcm7isU2C