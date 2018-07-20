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لحظة غرق زورق يقل 11 سائحا في أمريكا

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل غرقوا، إثر انقلاب قارب سياحي كانوا على متنه خلال عاصفة هبت على إحدى بحيرات ولاية ميزوري وسط البلاد مساء الخميس.

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