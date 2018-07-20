// 26.06.2018 по тикету 15478
لحظة غرق زورق يقل 11 سائحا في أمريكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjii
أعلنت الشرطة الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل غرقوا، إثر انقلاب قارب سياحي كانوا على متنه خلال عاصفة هبت على إحدى بحيرات ولاية ميزوري وسط البلاد مساء الخميس.
لقطات مصورة لقارب سياحي يكافح الأمواج العاتية في بحيرة بولاية ميزوري الأمريكية قبل انقلابه بدقائق نتيجة الأحوال الجوية السيئة ما تسبب بغرق 11 شخصاً من بين الركاب الـ31 الذين كانوا على متنه.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/kJcm7isU2C— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 20 июля 2018 г.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)