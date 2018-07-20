جمل تائه بين السيارات وكأنه يحاول اللحاق بالمونديال

تصدر مقطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعي الروسي لجمل يجري على الطريق في منطقة نوفوموسكوفسك التابعة لمقاطعة تولا القريبة من موسكو (185 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة).

بدا الجمل وكأنه يبحث عن شيء ما وسط السيارات التي تتجنبه خوفا من حجمه على الطريق السريعة، وعلى الرغم من كل شيء مضى الجمل إلى غايته، حتى تمكنت الشرطة من إجباره على الابتعاد.

ربما كان صديقنا الجمل يبحث عن زميله الدب الذي كان شعارا لمونديال روسيا 2018، الذي انتهى لتوه في مدن روسيا المختلفة..