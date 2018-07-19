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أصاب بيضتين بضربة واحدة

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أصاب بيضتين بضربة واحدة
Sputnik
ارشيف
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تمكن أحد القناصة الصينيين، من إصابة هدفين بطلقة واحدة، تجسيدا للمثل الشائع "أصاب عصفورين بحجر واحد".

فقد وضع القناص، بيضتين على قرص دوار يبعد عنه مسافة 100 متر، وقام بمحاولة بارعة لإصابتهما معا بطلقة واحدة، ونجح في ذلك.

 

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية

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