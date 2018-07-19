أصاب بيضتين بضربة واحدة

تمكن أحد القناصة الصينيين، من إصابة هدفين بطلقة واحدة، تجسيدا للمثل الشائع "أصاب عصفورين بحجر واحد".

فقد وضع القناص، بيضتين على قرص دوار يبعد عنه مسافة 100 متر، وقام بمحاولة بارعة لإصابتهما معا بطلقة واحدة، ونجح في ذلك.

على بعد 100 متر، وضع القناصة بيضتين على قرص دوار. وبعد أخذه نفسا عميقا، سحب أحد القناصة الزناد وضرب البيضتين معا في طلقة واحدة في دقة متناهية!!! pic.twitter.com/EbSEl0uXNV — CGTN Arabic (@cgtnarabic) 17 июля 2018 г.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية