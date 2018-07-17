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المضحك المبكي.. مركب مهاجرين أضاع طريقه!

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المضحك المبكي.. مركب مهاجرين أضاع طريقه!
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تداول نشطاء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور لحظة وصول قارب بمهاجرين إلى شط مدينة طنجة، ظن راكبوه أنهم وصلوا إلى السواحل الإسبانية.

ويوثق الشريط المصور، اندفاع المهاجرين غير الشرعيين بعد نزولهم من القارب، إلى التوغل في الشاطئ للاختباء في أرض الأحلام، التي اعتقدوا أنهم نجحوا في التسلل إليها، خلسة عن الأعين!

المصدر: فيسبوك

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