أمير قطر يخلي مكانه لبريجيت

أظهرت لقطات من المنصة الرسمية في المباراة النهائية بمونديال روسيا، قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإخلاء مكانه لزوجة الرئيس الفرنسي ماكرون التي كانت تجلس في الصف الثاني.

وسلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على تصرف الأمير تميم بن حمد آل ثاني تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تميم تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.

وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني عبر تاريخها.

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلم يوم الأحد، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.

المصدر: وكالات + صحيفة "ليكيب" الفرنسية