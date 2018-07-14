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سعودية منقبة تقتحم خشبة المسرح وتحتضن ماجد المهندس

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في حادثة لم تشهدها مسارح السعودية من قبل، اقتحمت فتاة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس الذي كان يحيي حفلا فنيا، مساء الجمعة.

وقد أثار مقطع الفيديو، الذي يوثق ما وقع، وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، استهجان عدد كبير من النشطاء السعوديين، تقابله حملة دفاع عن السعوديات تطالب بعدم الوقوع بخطأ التعميم.

وقد هرع حراس الفنان ماجد المهندس فور احتضان الفتاة له لإبعادها وإنزالها من خشبة المسرح.

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