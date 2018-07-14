سعودية منقبة تقتحم خشبة المسرح وتحتضن ماجد المهندس
في حادثة لم تشهدها مسارح السعودية من قبل، اقتحمت فتاة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس الذي كان يحيي حفلا فنيا، مساء الجمعة.
ما شاءالله اسرع من فهد المولد 😂😭.— ّ (@Lamaalfadhli) 13 июля 2018 г.
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظpic.twitter.com/ASN9IIQVqt
وقد أثار مقطع الفيديو، الذي يوثق ما وقع، وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، استهجان عدد كبير من النشطاء السعوديين، تقابله حملة دفاع عن السعوديات تطالب بعدم الوقوع بخطأ التعميم.
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ— بشرى (@aqaree1) 13 июля 2018 г.
ومن هنا نكتشف ان النقاب وعباية الفراشة لم تمنعها من فعلتها القبيحة .. عمر الشكل الخارجي ماكان مقياس للتقوى والفضيلة
pic.twitter.com/LntoBuh96Y
وقد هرع حراس الفنان ماجد المهندس فور احتضان الفتاة له لإبعادها وإنزالها من خشبة المسرح.