// 26.06.2018 по тикету 15478
الأردن.. سرعة تجاوب شرطي تنقذ طفلا من الموت دهسا
/ Youtube
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نشر أحد المواطنين فيديو يظهر أشرطي المرور أثناء قيامه بواجبه وهو ينقذ طفلا من حادث دهس لحظة فقدانه توازنه وهو يقود دراجة هوائية بشارع البلدية في المفرق، شمال شرق الأردن.
وأثار الفيديو إعجاب المواطنين الذين انهالوا بالمديح والثناء على الشرطي لفطنته وسرعة تجاوبه التي أنقذت الطفل من موت محقق.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني
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