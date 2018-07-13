في لبنان.. طفل ينجو بأعجوبة من تحت شاحنة لجمع النفايات

وثقت كاميرا مراقبة في مخيم برج البراجنة بضاحية العاصمة اللبنانية بيروت لحظة نجاة طفل صغير من الموت بأعجوبة بعد مرور شاحنة فوقه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو نجاة طفل عمره 18 عشر شهرا من الموت بأعجوبة.

وأظهر الفيديو، أن الطفل كان يسير بمفرده في المخيم التابع للـ"أونروا" بالعاصمة اللبنانية، وحين اقتربت منه شاحنة جمع النفايات في أحد المنعطفات، سقط تحتها ولم يعد يظهر إلى حين مرور الشاحنة، حيث قام رجل بسحبه من الطريق ثم حمله بين ذراعيه.

المصدر: يوتيوب