ولادة خنزير بوجه إنسان في الصين

شهدت إحدى مناطق الصين ولادة حيوان مسخ، وهو خنزير بوجه إنسان.

وذكرت جريدة The Mirror، أنه تم تصوير شريط فيديو للمولود الجديد، في مدينة جيانغمن في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وفي الشريط، ظهر صاحب الحيوان وهو يمسك به من رقبته وبدا فاتحا فمه لكي يتمكن من التنفس لأن فتحات أنفه مشوهة ولا تسمح له بالتقاط أنفاسه دون أن يصدر عنه أي صوت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحيوان، بقي حيا ليومين فقط.

المصدر: لينتا رو