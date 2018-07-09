 
مباشر

ولادة خنزير بوجه إنسان في الصين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khjq

شهدت إحدى مناطق الصين ولادة حيوان مسخ، وهو خنزير بوجه إنسان.

وذكرت جريدة The Mirror، أنه تم تصوير شريط فيديو للمولود الجديد، في مدينة جيانغمن في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وفي الشريط، ظهر صاحب الحيوان وهو يمسك به من رقبته وبدا فاتحا فمه لكي يتمكن من التنفس لأن فتحات أنفه مشوهة ولا تسمح له بالتقاط أنفاسه دون أن يصدر عنه أي صوت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحيوان، بقي حيا ليومين فقط.

المصدر: لينتا رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنقاذ شاب من الانتحار