 
مباشر

مباراة كرة سلة بين سيدات الكوريتين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgsy

وصل إلى بيونغ يانغ فريق كرة سلة يضم سيدات إضافة إلى عدة مسؤولين من كوريا الجنوبية لإجراء سلسلة من المباريات الودية، ما يعتبر مؤشرا جديدا لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وجرت مباراة نسائية بين فريقي "السلام" و"التنمية" المكونين من اللاعبات من كلا الكوريتين، وتغلب فريق "التنمية" على منافسه بـ103 نقطة مقابل 102.

وجرت المباراة بحضور حاشد من الجماهير المحلية.

المصدر: AP

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا لا تريد قوات أجنبية في الجنوب السوري.. دمشق تريد المنطقة بأي ثمن والمعارضة لا تتنازل