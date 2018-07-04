// 26.06.2018 по тикету 15478
مباراة كرة سلة بين سيدات الكوريتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgsy
وصل إلى بيونغ يانغ فريق كرة سلة يضم سيدات إضافة إلى عدة مسؤولين من كوريا الجنوبية لإجراء سلسلة من المباريات الودية، ما يعتبر مؤشرا جديدا لتحسين العلاقات بين الكوريتين.
وجرت مباراة نسائية بين فريقي "السلام" و"التنمية" المكونين من اللاعبات من كلا الكوريتين، وتغلب فريق "التنمية" على منافسه بـ103 نقطة مقابل 102.
وجرت المباراة بحضور حاشد من الجماهير المحلية.
المصدر: AP
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)