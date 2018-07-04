مباراة كرة سلة بين سيدات الكوريتين

وصل إلى بيونغ يانغ فريق كرة سلة يضم سيدات إضافة إلى عدة مسؤولين من كوريا الجنوبية لإجراء سلسلة من المباريات الودية، ما يعتبر مؤشرا جديدا لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وجرت مباراة نسائية بين فريقي "السلام" و"التنمية" المكونين من اللاعبات من كلا الكوريتين، وتغلب فريق "التنمية" على منافسه بـ103 نقطة مقابل 102.

وجرت المباراة بحضور حاشد من الجماهير المحلية.

المصدر: AP